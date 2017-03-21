地铁沙林事件迎来22周年 遗属前往霞关站祭奠

东京地铁沙林事件迎来22周年 3月20日，东京地铁沙林事件迎来22周年。图为事件受害者遗属高桥静惠在位于东京都千代田区的东京地铁霞关站献花并进行悼念。（共同社）

【共同社3月20日电】造成13人死亡、6000多人受伤的1995年地铁沙林事件到20日迎来22周年。高桥静惠（70岁）来到丈夫高桥一正（当时50岁）殉职的东京地铁霞关站（东京都千代田区）献花，然后在接受采访时平静地说道：“来到这里就会想起那一天。”

高桥静惠对事件的冲击及教训被淡忘的危机感日益加深。在刻有曾任霞关站副站长的丈夫名字的名牌前，她表示希望让不了解奥姆真理教事件的一代人知道“加入邪教会伤害很多人”。

对于奥姆真理教的后续组织“阿莱夫”和“光之轮”相关人士每年前来献花，高桥静惠批评道：“感到非常不愉快。如果认识到自身立场的话，就应该不会到祭奠的地方来双手合十。”

在临近事件发生的上午8点，霞关站地铁职员进行了默哀。站务管区长大友丰彦（56岁）表示：“一定会将事件向新入职的员工继续传授下去。”

事件当时，奥姆真理教的干部遵照教祖松本智津夫（62岁、教名麻原彰晃）的指示，向行驶于市中心的5节地铁车厢散布了剧毒的沙林毒气。参与事件的10人被判死刑、4人获无期徒刑。

事件的后续处理仅剩下涉嫌驾车接送投放毒气者、遭特别通缉后在外逃亡约17年的前信徒高桥克也（58岁）的上诉审理（一、二审均被判无期徒刑）。（完）