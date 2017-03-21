地铁沙林事件迎来22周年 遗属前往霞关站祭奠
2017年03月20日
【共同社3月20日电】造成13人死亡、6000多人受伤的1995年地铁沙林事件到20日迎来22周年。高桥静惠（70岁）来到丈夫高桥一正（当时50岁）殉职的东京地铁霞关站（东京都千代田区）献花，然后在接受采访时平静地说道：“来到这里就会想起那一天。”
高桥静惠对事件的冲击及教训被淡忘的危机感日益加深。在刻有曾任霞关站副站长的丈夫名字的名牌前，她表示希望让不了解奥姆真理教事件的一代人知道“加入邪教会伤害很多人”。
对于奥姆真理教的后续组织“阿莱夫”和“光之轮”相关人士每年前来献花，高桥静惠批评道：“感到非常不愉快。如果认识到自身立场的话，就应该不会到祭奠的地方来双手合十。”
在临近事件发生的上午8点，霞关站地铁职员进行了默哀。站务管区长大友丰彦（56岁）表示：“一定会将事件向新入职的员工继续传授下去。”
事件当时，奥姆真理教的干部遵照教祖松本智津夫（62岁、教名麻原彰晃）的指示，向行驶于市中心的5节地铁车厢散布了剧毒的沙林毒气。参与事件的10人被判死刑、4人获无期徒刑。
事件的后续处理仅剩下涉嫌驾车接送投放毒气者、遭特别通缉后在外逃亡约17年的前信徒高桥克也（58岁）的上诉审理（一、二审均被判无期徒刑）。（完）