详讯：日俄举行外长防长磋商 确认安倍4月下旬访俄

日俄举行外长防长磋商 3月20日下午，日俄两国政府在东京都港区的饭仓公馆举行外长防长磋商（2+2磋商）。图为双方与会部长握手，左起为俄罗斯国防部长绍伊古、外交部长拉夫罗夫、日本外相岸田文雄、防卫相稻田朋美。（共同社）

【共同社3月20日电】日俄两国政府20日在东京举行了外长防长磋商（2+2磋商），就合作阻止朝鲜核与导弹开发达成一致。两国外长确认了日本首相安倍晋三4月下旬访俄并与总统普京会谈一事。两国防长就继续开展防务合作、努力建立信赖关系达成共识。关于在北方四岛部署地对舰导弹等俄罗斯强化军备的方针，双方主张出现对立。

日本外相岸田文雄等在2+2磋商后的记者会上透露了上述消息。岸田、防卫相稻田朋美、俄外交部长拉夫罗夫、国防部长绍伊古4名部长于20日下午举行了2+2磋商。此前，日俄双方还分别举行了外长会谈和防长会谈。

日方考虑到4月的首脑会谈，在各自提出安保方面课题的同时还寻找共同点，力图以此为两国首脑进行领土谈判创造环境。

岸田在记者会上就包括领土问题在内的和平条约谈判强调称：“与拉夫罗夫确认将紧密对话，取得成果。”

在2+2磋商中，双方就要求朝鲜克制挑衅行为并遵守联合国安理会的制裁决议达成一致。还商定日俄将紧密合作。

在防长会谈中，稻田对在北方四岛部署导弹、在包括北方四岛在内的地区部署新师提出抗议称：“北方四岛为日本固有领土，对此感到遗憾。”

绍伊古指出，部署导弹是为了防卫而采取的措施。他还对日美的导弹防御（MD）系统表达关切。稻田反驳称，MD是为了应对朝鲜，对俄罗斯及周边国家不构成威胁。

基于日方就MD做出的解释，拉夫罗夫在记者会上称“与朝鲜的威胁程度不相符”，再次表示关切。

双方确认将继续进行由海上自卫队及俄罗斯海军参与的联合搜救训练。还将努力强化在反恐及反海盗方面的合作。

这是两国在2013年11月之后时隔3年零4个月举行的第二次2+2磋商。双方商定下次会议将在莫斯科举行。（完）