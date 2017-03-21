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石原慎太郎因丰洲问题被传唤作证 谈判经过未阐明

2017年03月21日

石原慎太郎因丰洲问题被传唤作证

石原慎太郎因丰洲问题被传唤作证

3月20日下午，前东京都知事石原慎太郎被东京都议会百条委员会传唤作证，一脸疲惫的神情。（共同社）

　　【共同社3月21日电】验证全球知名水产批发市场“筑地市场”搬迁至丰洲问题的东京都议会调查特别委员会（百条委员会）20日对作出搬迁决定的时任东京都知事石原慎太郎实施证人传唤。石原表示“承认对批准搬迁负有责任”，并重申了与东京燃气公司的用地交易谈判“全权委托（前副知事）滨涡（武生）”的一贯说辞，但他未就选择燃气工厂旧址的合理性以及疑为暗中进行的谈判经过作出明确解释。

　　石原再次批评现任知事小池百合子，称“明明科学界人士表示丰洲市场是安全的，为什么不搬迁呢？应追究其不作为的责任。”石原承认是在其任知事时代决定丰洲市场地下水需严于饮用水环境标准的，并表示“门槛或许过高。”他要求小池“不拘泥于标准，而是应将都民放在第一位，实施搬迁。”

　　对此小池在都政府接受采访时反驳称：“（地下水对策）作为令市民放心的措施，从石原时代就已经敲定。因不能半途而废，所以决定推迟搬迁。并非是我重新提高了门槛。”

　　听证会因石原表示身体不适而缩短了时间，包括休息在内共进行了约1个小时，罕见地以石原坐着的形式进行。

　　关于选定筑地市场搬迁地，石原主张“是顺应都政府整体的意愿，决定搬迁至丰洲。无法反对。作为身处金字塔顶端的人，我在确认能够采取土壤安全措施之后批准了搬迁决定。”此外石原还表示，不记得接到过与东京燃气达成的有关土壤污染对策与费用分摊协议的汇报。

　　石原重申“重要的是土壤污染，相比之下地下水并不是那么重要的问题。如果存在问题，过滤后排放入海即可。并不是要用于冲洗地面与洗鱼，到底有什么危害呢？”（完）

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