分析：日俄2+2磋商意在建立互信推动解决领土问题

日俄外长防长举行联合记者会 3月20日下午，（左起）俄罗斯国防部长绍伊古、外长拉夫罗夫、日本外相岸田文雄、防卫相稻田朋美在东京都港区的饭仓公馆结束磋商后出席联合记者会。（共同社）

【共同社3月21日电】日本政府20日重启了日俄外长防长磋商（2+2磋商），其目的在于通过在安全保障领域建立互信来推动北方四岛问题取得进展。日方认为，若能就外交防务领域的敏感问题建立起能够坦诚对话的关系将有望为签订和平条约营造有利环境。

日本首相安倍晋三将去年12月与俄总统普京的会谈视为“解决领土问题的节点”（外务省官员语）。但对于自冷战以来一直与美国抗衡的俄罗斯来说，北方四岛“具有重要的军事战略意义”（外交人士语）。日美加强同盟的路线也令俄方难以接受，与四岛归属问题一样，在安保领域要让俄方做出让步也非常困难，这一点通过会谈已得到明确。

不得不另做打算的安倍将着眼点放在构建涵盖安保、经济、文化等各领域的日俄“自他共荣”（安倍语）新关系上。本月18日关于北方四岛共同经济活动的副外长级磋商和此次的2+2磋商以及4月下旬的安倍访俄的目的均在于此。

然而，在安保方面所面临的问题是日本外交的基本方针可能被迫做出根本性调整，而这关乎到日本的国家利益。明年即将迎来大选的普京也不可能在领土问题上做出让步。安倍需要在看清俄方行动的同时做出艰难抉择。（完）