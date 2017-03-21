奥运比赛场地霞关乡村俱乐部将接受女性高尔夫会员 图为埼玉县川越市的2020年东京奥运会高尔夫比赛场地霞关乡村俱乐部（CC）。（共同社）

【共同社3月21日电】2020年东京奥运会高尔夫比赛场地——霞关乡村俱乐部（CC）20日在埼玉县川越市举行临时理事会，决定变更规则，接受女性成为正式会员。此举旨在回应国际奥委会（IOC）认为这与禁止男女歧视的奥林匹克宪章相抵触而提出的要求，出席会议的理事一致同意变更原先将正式会员限定为男性的章程细则。

近年来，美国奥古斯塔国家高尔夫球俱乐部以及被誉为“高尔夫圣地”的英国圣安德鲁斯老球场等传统球场也开始接受女性会员，霞关CC总负责人今泉博解释称：“鉴于全球性的时代潮流，决定不限于奥运会，面向未来为女性开辟道路。”有关正式会员，原本规定“达到一定年龄的男子”的细则变更为“达到一定年龄者”。

今年以来，东京都知事小池百合子等指出会员资格的问题后引发关注。霞关CC在2月7日的理事会上首次就此交换意见，在2月19、26日以及3月11日举行面向正式会员的说明会，征集了意见。有着近90年历史的名门俱乐部约1200名正式会员对此意见不一，但一名理事表示“以非常顺利的形式通过”。用于奥运会的球场已经完成改建，预定25日举行揭幕仪式。（完）