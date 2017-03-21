分析：俄欲借助日俄合作分裂G7

【共同社3月21日电】俄罗斯试图通过在东京举行的日俄外长防长磋商（2+2磋商）使因乌克兰危机对俄施加制裁的七国集团（G7）产生裂痕。在磋商结束后的记者会上，俄方不仅请求日方为叙利亚重建提供合作，还宣布双方一致同意启动俄军与自卫队干部间的对话。这一方面是在牵制日美同盟，另一方面也是在强调两国合作取得了进展。

“在乌克兰局势上两国立场相同”。俄外长拉夫罗夫在记者会上的表态给人留下的印象是两国在导致双边关系停滞的乌克兰问题上似乎已经克服了分歧。

对俄罗斯而言，这是其2014年吞并克里米亚半岛导致乌克兰危机爆发后的首次2+2磋商。日俄外交人士分析称“国防部长绍伊古可以向国内外炫耀俄罗斯得到了G7（部分国家）的欢迎，仅就这一点来说也是有意义的”，认为在东京举行磋商本身就具有重大意义。

在安倍政府的对俄接近政策下，对与欧美对立的俄罗斯掌管军事的防长绍伊古能得到“笑脸相迎”的日本正是合适的对象。

绍伊古透露，他请求日方在内战仍持续的叙利亚文化遗产排雷、人道主义及医疗援助、基础设施重建方面提供合作。这是在迫使日本在俄罗斯与欧盟尖锐对立的叙利亚问题上与俄方保持一致。

拉夫罗夫还称与日方“讨论了萨哈林州和北海道的免签证往来”。此言或意制造出日俄接近的印象。（完）