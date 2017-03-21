日本内阁通过合谋罪法案 刑法体系将迎来巨变

【共同社3月21日电】日本政府21日在内阁会议上通过了更改合谋罪构成条件的《有组织犯罪处罚法》修正案。该修正案将向本届国会提交。若获得通过，未来对于多种犯罪便可在计划阶段实施处罚，以往原则上仅在犯罪实施后进行处罚的日本刑法体系将迎来巨变。担忧办案机构滥用该刑罚以及用于打击市民团体的呼声根深蒂固，预计朝野各党将在国会掀起一场激烈辩论。

日本法相金田胜年在内阁会议后的记者会上称，“完善法律工作十分重要，也是当务之急。将在国会充分审议后迅速使法案获得通过。”

为制定针对2020年东京奥运会和残奥会的反恐措施，日本政府力争早日签订《联合国打击跨国有组织犯罪公约》。公约要求缔约国将“同意重大犯罪”等视作犯罪。日本政府将之作为新设“合谋罪”的依据。

据修正案称，“合谋罪”适用对象为“有组织犯罪集团”。政府列举了恐怖组织、黑社会组织、毒品走私组织等。2人及以上策划犯罪，其中至少一人实施准备资金或踩点等“准备行为”时，所有同意上述计划的人均将受到处罚。

公约要求对象为可判处4年以上有期徒刑或监禁的犯罪行为，日本政府最初计划将676种犯罪作为对象，但因受到公明党等方面的批评，缩小范围至277种。

即便并不属于有组织犯罪集团的成员，只要以维持或扩大集团非法权益为目的策划犯罪行为并开展了准备行为，便将成为处罚对象。此举是考虑到黑社会组织势力范围可能扩大所致。

若在实施犯罪前自首，刑罚将获得减免。法定刑罚规定，除死刑外，在可处以无期徒刑、超过10年有期徒刑或监禁的犯罪中参与合谋，将被处以“5年及以下有期徒刑或监禁”；在可处以4～10年有期徒刑或监禁的犯罪中参与合谋，将被处以“2年及以下有期徒刑或监禁”。

日本律师联合会指出，“并不能说（修改后的新法的）犯罪主体仅限于恐怖组织等，也可适用于市民团体和工会。”律师联合会称，“这样一来，将会出现未遂免受处罚，而计划阶段就受到处罚的犯罪，刑法体系将从根本上受到颠覆。”（完）