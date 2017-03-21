焦点：日央行行长上任4年宽松政策难觅出口

日央行行长上任4年宽松政策难觅出口 图为日本央行行长黑田东彦。（共同社）

【共同社3月21日电】日本央行行长黑田东彦到20日为止上任已满4年。在何时退出大规模货币宽松尚不清楚的情况下，美国出现上调利率的动向，欲压低长期利率的日本央行的政策运营变得更加困难。黑田在剩下1年多的任期内，能否提出结束大规模宽松的未来展望将成为焦点。

“将切实推进强有力的货币宽松”。黑田在16日的记者会上强调将坚持目前的宽松政策，即把作为房贷及对企业放贷基准的长期利率控制在0%左右。这是由于央行为摆脱通缩力争使通胀率达到2%的目标迟迟不能实现。

如果物价按照预期上涨，央行将摸索退出宽松的出口。许多市场人士认为，首先将把长期利率引导目标从0%进行上调。然而黑田仅说明称，是否上调利率目标不仅限于物价而是将基于经济动向进行综合判断，认为讨论退出宽松还为时尚早，并未明确提出政策运营的未来走向。

现状是连央行能否继续目前的货币宽松政策直至物价和经济形势充分改善都尚未可知。如果美联储（FRB）继续上调利率将导致美国长期利率走高，也会加大日本长期利率的上涨压力。欲压低利率的日本央行的市场操作将变得困难。

如果持续货币宽松会导致日元进一步贬值，则有可能刺激对与日本之间贸易赤字扩大十分敏感的美国特朗普政府。由于过去央行曾多次推出预料外的政策变化，市场对其存在不信任，因此也有人认为央行“顾及美国政府，将很难压低利率”（大型资产运营公司人士语），预计将在年内上调利率目标。

此外，维持宽松政策还存在助长财政纪律松弛的风险。对政府而言，由于可减轻偿还贷款利息的负担，因此对发行国债的反对将减弱。央行前理事、富士通综研执行理事早川英男指出：“大规模宽松的结果是助长了推迟再次上调消费税等财政纪律的破坏。”（完）