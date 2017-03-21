话题：冲绳或发现新的儒艮 环保人士建议展开调查

冲绳或发现新的儒艮 图为2005年在冲绳本岛沿岸确认的儒艮。图片由环境省提供。（图片不出售）（共同社）

【共同社3月21日电】近日获悉在冲绳本岛沿岸新发现一只濒危动物儒艮。栖息在日本国内的儒艮被认为只有3头，据分析此次目击的可能是一只幼年儒艮。多名相关人士向共同社透露了这一消息。如果目击信息属实,该儒艮很可能是在冲绳繁殖的。这对摆脱濒危状态具有重要意义，县政府等今后的调查将备受瞩目。

据悉有人去年在本岛西北部沿岸看到一只幼年儒艮和或为母亲的儒艮在一起。致力于儒艮保护工作的相关人士的会议上汇报了这一目击信息。从体型大小等来看可能是新的个体。通常幼年儒艮和母亲一起行动，小时候食用母乳。

儒艮在日本国内仅栖息在冲绳，冲绳是儒艮全球生息地的最北界限。在美军普天间机场搬迁至该县名护市边野古之前进行的环境影响评估调查中，冲绳防卫局确认了3只儒艮。

其中一只为雌性，多出现在本岛西北部，但不清楚与此次被目击到的“母亲”是否为同一只；另一只儒艮性别不明，除了西北部之外，在边野古附近也多次被目击到；其余一只为雄性，边野古东北数公里的沿岸地区为其主要的活动区域。

日本自然保护协会的安部真理子认为环境省及县方应当开展详细调查，并指出为了增加个体数量，保护儒艮的觅食地不可或缺。她表示：“边野古的海草及海藻场为冲绳本岛最大规模，是支撑儒艮栖息的最后保障，但基地建设会导致其消失。有必要基于目击信息暂时中断工程，重新评估对儒艮的影响。”（完）