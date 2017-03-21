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日企在汉诺威博览会展示“物联网”最新技术

2017年03月21日

日企在汉诺威博览会展示“物联网”最新技术

日企在汉诺威博览会展示“物联网”最新技术

3月20日，全球最大规模的信息及通信技术博览会“CeBIT 2017”在德国汉诺威开幕。图为日立制作所的展区。（共同社）

　　【共同社汉诺威3月21日电】全球最大规模的信息及通信技术博览会“CeBIT 2017”20日在德国汉诺威开幕。100余家日本企业及团体参展，展示了通过网络连接所有机器的“物联网（IoT）”的最新技术。

　　日本首相安倍晋三与德国总理默克尔一同视察了该博览会。两国政府发表了旨在深化两国在IoT及人工智能（AI）等领域合作的《汉诺威宣言》。默克尔表示：“希望放眼中小企业强化关系。”

　　博览会中，丰田汽车公司介绍了在驾驶员有可能漏看红灯时，通过标识及警报器提醒注意的功能。此外还展出了小型电动三轮汽车，提出在城市生活中使用的方案。日立制作所展出了运用AI技术，当工厂的员工做出规定动作以外行为时进行自动检测并通知的技术。

　　NTT集团公开了通过穿着使用特殊材质制成的贴身衣物测量心率的系统。据悉其与德国软件巨头SAP等展开合作，可将该技术用于公共汽车司机的健康管理等。

　　英国手机巨头沃达丰（Vodafone）的德国公司公开了在月球表面设置基站实现与地球通信的独特构想。瑞士的邮政业务公司瑞士邮政在会场内行驶了自动驾驶汽车“smart shuttle”。

　　博览会举办至24日，有来自全球约70个国家的约3000家企业参加。（完）

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