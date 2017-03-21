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2017年03月21日 23時23分

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日本住宅用地平均地价9年来首次止跌

2017年03月21日

　　【共同社3月21日电】日本国土交通省21日发布了截至今年1月1日的全国地价动向（公示地价）报告，住宅用地的全国平均地价基本持平，自雷曼危机爆发前2008年的调查以来近9年首次止跌，与2016年相比微升0.022%。三大都市圈与2016年一样上涨0.5%，但札幌、仙台、广岛、福冈这地方中心4市则涨幅扩大至2.8%。

　　尽管包括4市在内的各地方下跌幅度缩小，但调查地点的六成继续下滑，地区间进一步两极分化。商业用地全国平均为上升1.4%，连续两年上涨。

　　公示地价是反映各地经济形势的指标。国交省就住宅用地的动向分析称，这是受益于经济形势温和复苏，加之持续采取房贷减税及低利率政策，需求坚挺。

　　商业用地中除了访日游客增加推升了宾馆建设需求的城市地区外，通过完善交通网及重新开发提高了便利度的地区大幅上涨，整体上升基调增强。

　　三大都市圈的住宅用地由于公寓价格上涨使居民难以承受，因此地价涨幅停滞的地点也有所增加。东京圈上升0.7%，涨幅略有扩大；名古屋圈则缩窄为0.6%；大阪圈基本持平。各地方整体下滑0.4%，连续25年下跌。

　　三大都市圈商业用地上升率为3.3%。城市地区中持续进行大规模重新开发的东京圈为上涨3.1%，外国游客住宿及消费坚挺的大阪圈增长4.1%，名古屋圈为上升2.5%。地方中心4市涨幅大大超过三大都市圈，达6.9%，据分析主要是由于地价较为便宜从而吸引了投资资金。在4市的带动下，地方整体下滑幅度缩窄至0.1%。

　　各都道府县中，住宅用地涨幅最大的是冲绳县，为3.0%；商业用地则大阪府涨幅居首，为5.0%。从地点来看，住宅用地中开通了地铁东西线的仙台市占据前4位，商业用地中大量外国游客造访的大阪市则囊括了前5位。

　　工业用地全国平均价格上涨0.3%，为9年来首次上升。包括住宅、商业和工业用地在内的整个地价上涨0.4%，连续两年上升。

　　每平米最高地价中，东京都中央区的“山野乐器银座本店”为5050万日元（约合人民币308万元）。（完）

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