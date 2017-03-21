调查：日本企业连续6年向首都圈净迁入

【共同社3月21日电】21日从日本帝国数据库公司的调查结果获悉，2016年有310家企业将总部职能迁入首都圈的4都县，迁出至其他道府县的企业数量为217家。净迁入企业数量为93家，连续6年出现净迁入。2015年的净迁入数量为104家，是有可比数据的1981年以来的最高值，2016年紧随其后为第二高。

虽然日本政府呼吁地方创生，建立减税制度以促进企业向地方上迁移，然而向首都圈单极集中的现状未见止步。

4都县即为东京都、埼玉县、千叶县和神奈川县。

各道府县的迁入迁出情况为，从大阪府迁入的企业最多，为75家，占全部的几乎四分之一；其次为爱知县（31家）、北海道（20家）、茨城县（19家）、静冈县（17家）。

而迁出地排名靠前的有茨城县（24家）、大阪府（21家）、静冈县（20家）、爱知县（16家）、群马县（14家）。

帝国数据库指出：“首都圈客户集中，因此营业便利性很高，前沿信息也很多，许多公司感到有利。另一方面，向面临人手短缺问题的地方迁出则呈减少趋势。”

调查囊括了帝国数据库拥有数据的全国146万家企业，除了注册登记的总部之外，还调查了包含总务及人事部门这一总部职能的搬迁情况。

泡沫经济崩溃后，迁入4都县的企业一直少于迁出数，但2003年发生逆转。除了因雷曼危机带来不景气影响的2009、2010两年之外，持续呈现净迁入。（完）