详讯：福岛安全壳内污水辐射最大每小时11希沃特

【共同社3月21日电】东京电力公司21日宣布，截至20日通过自动行走机器人对福岛第一核电站1号机组反应堆安全壳内部实施的调查结果显示，安全壳底部污水中测得的最大辐射量高达每小时11希沃特。据悉从水中拍摄的图像中可看到或是某种构造物熔化后凝固而成的堆积物，但为熔落核燃料（燃料碎片）的可能性较低。

此次调查是为了掌握燃料碎片是否已散落到压力容器的地基外侧。关于附近是否有燃料碎片，东电表示“仅凭至今为止的图像及辐射量难以判断”。

东电新公布的是19日和20日调查的总计两处地点的结果。19日从远离压力容器地基、距安全壳地面30厘米高的水中测得的辐射量为每小时11希沃特。此处被认为周围存在燃料碎片可能性较低，为了比较辐射量而进行调查。

20日在距压力容器地基开口部附近地面约1米高的地点测得的辐射量为每小时6.3希沃特。图像中管道旁有似乎是熔化后凝固的堆积物，上面附着沙子样的物体。东电认为“堆积物也可能是安全壳内金属导管或缆线外壳等熔化的物体”。

从其他图像中可以看到地面堆积着沙子样物体。据悉也可能是污水中的浮游物等。

机器人从作业用脚手架上放下仪器进行了调查，脚手架上两处空间辐射量分别为每小时3.8希沃特和12希沃特。

此次调查于18日投入机器人后开始，第一天调查了压力容器地基的排水沟附近，在距地面约1米高的地方测得辐射量为每小时1.5希沃特。最初计划调查4天，但由于机器人行走路径狭窄、作业延迟，以及摄像头的累计辐射量低于预想，因此延长了一天，将实施至22日。（完）