美前贸易代表认为排除美国使TPP生效也是选项之一

【共同社3月21日电】在奥巴马前政府中担任跨太平洋伙伴关系协定（TPP）磋商负责人的美国贸易代表办公室（USTR）前代表迈克尔･弗罗曼21日在东京发表演讲，表示调整条款内容，在排除美国的11国框架下使TPP生效也是日本的选项之一。他暗示了对有保护主义倾向的特朗普政府的批判，就构筑全球规模的贸易框架期待称“日本能够发挥强有力的领导作用”。

在美国被认为因制造业就业岗位流失而反对TPP等自由贸易协定（FTA）的反感扩大，但弗罗曼分析指出这是由于技术革新及自动化，与贸易无关。他称由于美国国内的不满，FTA整体“被当作替罪羊”，并指出“TPP应该以某种形式生效，或许就是排除（已退出的）美国的11国框架”。

弗罗曼预测，在最快将于4月启动的日美高层经济对话中，旨在缔结双边FTA的特朗普政府或将提出贸易不均衡和汇率问题。弗罗曼称：“日本虽除了农业之外并没有较大的关税，但非关税壁垒很多。（特朗普政府）或将对此表示关切。”

但弗罗曼肯定了安倍政府对有助于削减美国贸易逆差的能源出口及基础设施建设相关合作方针，称是“积极的提案”，暗示不仅在贸易问题方面，在广泛领域中的磋商是有效的。

弗罗曼1月卸任后，就任美国权威智库外交关系协会的特别研究员。

弗罗曼在日本经济新闻社主办的以“特朗普时代的日美经济关系”为题的研讨会中发表了演讲。（完）