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2017年03月22日 14時09分

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详讯：美高官称或修改“无核武世界”目标

2017年03月22日

　　【共同社华盛顿3月21日电】美国国家安全委员会（NSC）负责减少大规模杀伤性武器和核不扩散事务的高级主任福特21日在华盛顿出席核政策相关国际会议时表示，将探讨奥巴马前政府提出的“无核武世界”的目标是否具现实性。这是“毫无例外地”重新考虑前政府政策的一部分。

　　福特透露将修改前政府2010年公布的核政策方针《核态势评估报告》(NPR)。考虑到朝鲜的核与导弹开发，福特解释称应该会结合当前以及可预期的未来安保环境，使其内容“更为实际”。

　　特朗普此前流露出对扩大核战力的意愿，称“将保持作为拥核国家的优势”。如果实际调整“无核武世界”目标，对核裁军环境倒退的不安或将在国际社会扩散。

　　福特还强调称：“以崭新的视角重新审视未必就是采取不同立场。”

　　福特称朝鲜“是不容忽视的威胁”，承诺将以向日韩提供“核保护伞”为核心扩大威慑力。他还表示，希望日韩核武装论“不再涌现”，否定了认为特朗普事实上容许日韩拥核的看法。

　　福特还就即将于27日起在纽约联合国总部启动制定谈判的《禁止核武器条约》表示“美国持反对立场”。奥巴马前政府也表示了反对。

　　2009年，前总统奥巴马在布拉格发表演讲时宣布“将追求无核武世界的和平与安全”。同年他获得了诺贝尔和平奖。（完）

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