详讯：日欧首脑确认将尽快达成EPA框架协议

【共同社布鲁塞尔3月22日电】日本首相安倍晋三21日下午（日本时间当天晚间）在比利时布鲁塞尔的欧盟总部与欧洲理事会主席图斯克、欧盟委员会主席容克举行会谈，就日欧经济伙伴关系协定（EPA）确认了将力争尽快达成框架协议。安倍称“继续高举自由贸易的旗帜很重要，应当尽可能快地达成框架协议，共同给世界做出示范”。容克在会谈前的联合新闻发布会上对年内达成协议表现出信心。

双方首脑认为在被指保护主义抬头等情况下，自由且开放的经济才是和平与繁荣的基础，就七国集团（G7）保持团结的重要性达成了一致。安倍还表示希望避免使英国脱欧对日企活动造成不利影响。

基于国际社会面临众多课题和不确定性的共识，会谈商定将就自由贸易、海洋安全以及依法维持和加强国际秩序开展紧密合作。

安倍在联合新闻发布会上表示，支持欧盟克服恐怖主义、难民对策等内外课题，以及今后也将切实大力推进欧洲一体化。关于朝鲜的核及导弹开发，为了确保联合国安理会制裁决议的实效性，安倍向欧盟谋求理解和协助。

安倍21日上午从法国巴黎乘政府专机抵达比利时。在日欧首脑会谈后的当天下午已启程前往意大利。（完）