日意首脑就G7发出反对保护主义讯息达成共识

【共同社罗马3月22日电】当地时间21日晚，日本首相安倍晋三与意大利总理真蒂洛尼在罗马的总理府举行了会谈。七国集团（G7）峰会5月下旬将在意大利南部西西里岛陶尔米纳召开，双方就G7将发出对抗保护主义的讯息达成了一致。此外还就启动防卫装备与技术转移的双边协定谈判达成了共识。

这是两人的首次首脑会谈。作为上届G7峰会主席，安倍承诺将为陶尔米纳峰会取得成功展开合作。然而18日召开的二十国集团（G20）财长和央行行长会议在美国的反对下，声明中未写入“反保护主义”，因此美国总统特朗普如何应对将备受关注。

会谈后的联合记者会上，真蒂洛尼强调“双方围绕发出对抗一切保护主义的强有力讯息达成了共识”。安倍表示：“在全球保护主义动向抬头的情况下，日欧必须与美国合作高举自由贸易的旗帜。”

两位首脑确认朝鲜的核与导弹开发已成为新阶段的威胁，将通过联合国携手应对。此外还考虑到中国在南海和东海的海洋活动，商定反对以实力改变现状。

除力争尽快就日欧经济伙伴关系协定（EPA）达成妥协外，双方还一致同意将妇女问题、非洲问题、反恐措施等作为陶尔米纳峰会的议题。安倍要求取销福岛核事故后对日本产食品实施的进口限制。

正在欧洲访问的安倍21日下午从比利时抵达此行最后一站意大利，当晚搭乘政府专机踏上归途。（完）