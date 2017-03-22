详讯：日本2月贸易顺差8134亿日元

【共同社3月22日电】日本财务省22日公布的2月贸易统计初值（以通关为准）显示，贸易收支为顺差8134亿日元（约合人民币501亿元）。这是近2个月来首次出现贸易顺差，顺差额是2010年3月（9319亿日元）以来的最大值。虽然原油等资源商品进口有所增加，但不敌汽车零部件等的出口增长。

出口额为63,465亿日元，同比增长11.3%；进口额为55,331亿日元，增长1.2%。由于今年中国春节假期较去年提前，始于1月下旬，1月出口额下滑，受基数效应影响2月出口额猛增。

财务省介绍称：“日本呈现在对华贸易生产活动暂停的春节前进口、春节后出口的趋势。”

从国家和地区来看，对美贸易顺差为6113亿日元，近3个月来顺差额首次同比增长。燃气涡轮等进口减少，而汽车零部件等出口则增长。

对华贸易顺差1118亿日元，为2012年2月以来首次实现顺差。液晶器件、汽车零部件等出口增长28.2%，服装、金属制品等进口额减少17.7%。

对欧盟贸易顺差411亿日元，为5个月来首次出现顺差。其中对德国的摩托车等出口增长，而来自爱尔兰的医药品等进口减少。（完）