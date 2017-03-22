东电新版重组计划出炉 将调整核电及输配电业务

【共同社3月22日电】共同社22日获悉了东京电力控股公司新经营重组计划《新新综合特别事业计划》的主要内容。计划提出为了确保福岛核事故处理费用，将力争就核电业务及输配电业务与其他电力公司进行重组整合，尽早设立探讨课题的联营体。为重启柏崎刈羽核电站（新潟县），将寻求其他电力公司的合作。摆脱国有化的决定时间将从原计划的2017年度延后至2019年度。

由于核事故处理费达到约22万亿日元（约合人民币1.35万亿元），较原先的估算翻番，东电对计划进行了修改。这是现行计划《新综合特别事业计划》2014年1月制定后的首次全面修改。为了确保费用，东电将加紧提高经营效率和生产率。

东电22日下午公布主要内容，拟最快于4月制定出整体计划后接受政府的认定。

关于与中部电力公司的火电业务完全整合事宜，计划中强调将在今年春季达成基本协议。输配电业务力争重组和整合，将与全国的电力公司尽快建立共享课题认识的平台。中长期计划还把收购海外的输配电企业纳入考虑范围。

此外还提出核电业务方面未来实现重组和整合。当前为确保和培养人才与技术以及开发新的轻水反应堆，将与国内核电企业携手设立联营体，并把海外拓展作为中长期课题。

柏崎刈羽核电站因新潟县知事米山隆一不改谨慎态度等，重启面临严峻局面。为了挽回信誉，东电将与其他电力公司合作力争实现重启。但计划中没有提出重启的时间。

鉴于福岛核事故处理费用增加，日本政府将维持通过原子能损害赔偿和报废等支援机构持有的过半数表决权，继续参与事实上已收归国有的东电经营。不过，其他电力巨头对于与政府管理下的东电合作抱有警惕，担心收益被用作反应堆报废和赔偿费。为此，新的重组计划提出将就政府参与的方式及费用分摊等制定规则。（完）