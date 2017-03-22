日本第4艘“直升机航母”开始服役

【共同社3月22日电】日本海上自卫队最大的直升机护卫舰“加贺”号22日开始服役。“加贺”号计划部署在第4护卫队群（广岛县吴市），可搭载海自的预警直升机和陆上自卫队引进的新型运输机“鱼鹰”。由此，甲板平坦的“直升机航母”型护卫舰达到4艘，海自考虑到推进航母建造的中国，将由“加贺”号参与日本周边的警戒监视任务等。

“加贺”号为现已部署的“出云”型护卫舰的二号舰。船体两侧开口部分装有遮蔽板，其结构比“出云”号更不容易被雷达发现。此外，2艘甲板短约50米的“日向”型也已启用。

海上自卫队称，作为警戒监视以外的任务，“加贺”号“有望肩负大规模灾害派遣和人道主义支援等国际和平合作活动”。

海自22日上午在日本联合造船公司横滨事业所矶子工厂（横滨市）举行启用仪式。防卫政务官小林鹰之训话称：“我国所处的安全环境正日益严峻。‘加贺’号将发挥重要作用。希望尽早确立快速反应机制。”

据海自介绍，“加贺”号标准排水量为1.95万吨，全长248米，最大宽度为38米。造价约为1200亿日元（约合人民币74亿元）。除甲板延伸到全舰外，还设有机库，最多可运用14架直升机。此外还能给其他舰艇补充燃料，可作为各种任务的海上活动平台。（完）