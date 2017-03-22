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2017年03月22日 21時33分

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独家：日本政府鼓励IT创业 将最多支援千万日元

2017年03月22日

　　【共同社3月22日电】22日获悉，日本政府将针对在IT领域拥有独创技术的个人扩大创业支援政策。目前向有潜力的IT人才提供最多约230万日元（约合人民币14万元）的开发资金，但从2017年度将实施最多提供1000万日元援助金的新制度。此举旨在扶植以IT改变世界的全球型创新企业。

　　经济产业省下属的独立行政法人“信息处理推进机构”（IPA）将为支援优秀年轻IT人才的“全新业务”设置重视创业的“全新进化”这一新科目。特点是对技术人员被视为薄弱的经营方面进行大力支援，援助上限也大幅提高。首年度计划实施数个项目。

　　第一期项目从22日中午开始征集。IT已进入全球性变革期，围绕AI（人工智能）及IoT（物联网）、机器人等领域，各国开发竞争激烈。领先的很多是有创意和活力的创新企业，日本也急需扶植类似企业。

　　IPA的全新业务从2000年开始，至今已支援了1600人以上。包括创建新闻软件运营公司“Gunosy”的福岛良典等事例，还有很多人继续在大学开展研究，或是选择在大型企业就职。为了加快企业创业，政府认为需要大力推动业务化机制。

　　个人或团体可以应征。目前的全新业务附带不满25岁这一条件，但此次新制度不设年龄限制。专家等将进行审查，到7月前确定支援项目，7月下旬至明年2月将提供软件开发资金等。已创业的人员等将成为专属的“项目经理（PM）”进行指导。

　　如果获得成功，政府有意从2018年度起扩大规模。（完）

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