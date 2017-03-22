日本一不孕女性借助志愿者卵子成功产子 3月22日，神户市非营利组织（NPO）“卵子提供登录支援团体（OD-NET）”负责人在厚生劳动省举行记者会，介绍称一名不孕女性借助未曾谋面的女性志愿者卵子成功产子。（共同社）

【共同社3月22日电】神户市的非营利组织（NPO）“卵子提供登录支援团体（OD-NET）”22日发布消息称，一名因患病自身没有卵子的不孕女性借助第三方女性志愿者提供的卵子成功产子。所提供的卵子与该不孕女性丈夫的精子在体外受精后被植入该女性体内。日本国内有过用姐妹或朋友提供的卵子成功产子的先例，但公布用未曾谋面的第三方匿名提供的卵子成功生子的事例尚属首次。

据悉因日本没有关于提供卵子等生殖辅助医疗的法律制度，赴海外接受卵子提供的情况不在少数。有关亲子关系的规定及儿童对自己身世的知情权等规则的制定已经明显赶不上形势的发展。

据该团体介绍，成功产子的是一名提前闭经的40多岁女性，她于今年1月生下女婴。据悉母女都很健康。该女性表示“通过怀孕、生产和育儿获得了生活的希望”。提供卵子的女性为30多岁，她表示“能为大家盼望的生命诞生于世提供帮助，感到非常高兴”。

该团体为开展与提供卵子相关的中介服务，由专门治疗不孕症的医生、咨询师及无卵子患者家属等组成。从2013年起征集向提前闭经等没有卵子但仍可生育的患者夫妇无偿提供卵子的志愿者。

据该团体介绍，提供的卵子与上述女性丈夫的精子通过体外受精形成受精卵，在冷冻保存确认没有传染病后植入该女性体内使其怀孕。孩子的母亲是怀孕生产的妻子，但在遗传学上继承的是提供卵子的女性的DNA。

提供者的条件包括需为年龄不满35岁的已有孩子的女性等，生下的孩子若本人希望，可在15岁时告知其提供者的信息。

在卵子提供方面，由不孕症治疗诊所组成的“日本生殖辅助医疗标准化机构（JISART）”根据自定的标准在姐妹及朋友之间提供卵子，迄今已有总计30多人出生。（完）