日经指数创“特朗普行情”启动以来最大跌幅

【共同社3月22日电】因投资者担忧一直期待的美国总统特朗普的经济政策未能如期推出，东京股市22日连续第3个交易日出现下跌。日经指数收报19041.38点，重挫414.50点，跌幅达2.13%，创下自美国总统大选后的去年11月10日“特朗普行情”启动以来的最大跌幅。东证指数收于1530.20点，下跌33.22点，跌幅为2.12%。全天成交量约为20.55亿股。

投资者的避险情绪促使日元兑美元一度升破111.50，创下近4个月来的高点。受此影响日经指数19000点大关险些失守。继隔夜欧美股市大幅下跌后，亚洲主要股市22日也纷纷下挫，有观点认为近期市场将持续震荡。

东京股市出口相关板块几乎全线下跌，日经指数创下近1个半月来的新低。因美国执政的共和党内部存在分歧，废除奥巴马医保制度的法案恐将无法通过，投资者对于落实减税和基建投资等的疑虑加重。隔夜纽约股市道琼斯指数重挫237.85点，创半年来最大单日跌幅，东京股市也受到拖累。

因投资者担心国际大宗商品价格下跌，资源能源板块跌幅明显，美国放宽金融管制可能延后的预期也使银行、保险板块承压。此外，朝鲜尝试发射导弹的消息则使投资者的信心遭到打击。

市场分析人士指出“特朗普2月宣称‘将在2～3周内宣布’的税制改革方案至今仍未出台”，认为要让全球股市企稳回升美国的政策调整必须取得进展。（完）