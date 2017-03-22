2016年度日本将实现贸易顺差 美政策走向成风险因素

【共同社3月22日电】2016年度日本进出口贸易收支预计6年来首次实现顺差。这是由于在对美贸易的良好形势下，2月贸易实现大幅顺差，2016年4月以来的顺差累计已达约3.4万亿日元（约合人民币2106亿元），但尚不清楚这一趋势在2017年度是否仍将持续。农林中金综合研究所首席研究员南武志就面临的风险指出：“如果美国特朗普政府强行实施保护主义政策，将导致世界经济失速。”

日本财务省22日公布的2月贸易统计初值（以通关为准）显示，贸易收支为顺差8134亿日元，顺差额创近7年来新高，为2010年3月（9319亿日元）以来的最大值。虽然受到中国春节较去年提前的影响，但1、2月平均出口额仍高于去年，维持增长基调。市场人士认为受全球经济复苏的带动，出口额短期内仍将继续增加。

不过，二十国集团（G20）财长和央行行长会议因美国的强烈反对而未能将以往使用的“反对保护主义”表述写入18日在德国通过的联合声明。市场认为“美国贸易政策转向贸易保护主义的可能性成为风险因素”（大和总研）的看法增强，对于最快于4月中旬开始的日美“高层经济对话”的关注正在增加。讨论的结果也有可能会对日本的出口行业造成打击。（完）