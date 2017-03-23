日本前经济再生担当相认为日方无法拒绝日美FTA谈判 日本前经济再生担当相甘利明接受采访时表示，若美国特朗普政府要求进行日美双边自由贸易协定（FTA）谈判，日本将无法拒绝。（共同社）

【共同社3月22日电】曾代表日本政府与各国就跨太平洋伙伴关系协定（TPP）进行磋商的前经济再生担当相甘利明22日表示，若美国特朗普政府要求进行日美双边自由贸易协定（FTA）谈判，日本将无法拒绝。他还说，若美方在汽车、农业的市场开放上提出过分要求，“无法得到执政党的同意，国会不会通过”，希望美方能在TPP已达成一致的范围内进行磋商。

甘利于本月上旬作为跨党派议员团体的成员访问美国，并与美议员举行了会谈。22日甘利接受共同社采访，围绕日美关系进行了展望。

日美两国政府将于4月启动的经济对话中，美国预计将提出日美FTA谈判要求，甘利对此表示“日本不能完全不同意”。但是，甘利指出“若变成双边谈判，对美国来说其利益会大幅变小”，强调如TPP那样的多边框架不仅对日本，对美国也有重大意义。

关于特朗普政府已宣布退出的TPP，甘利说：“除美国外的11个参加国推进手续使之生效，之后再促使美国回归也是一种选择。”

日美经济对话中，日本央行的货币宽松政策可能会被讨论。针对有观点认为美方可能牵扯到“引导日元贬值”的批评，甘利对此表示：“日本央行的货币宽松政策是为了走出通货紧缩。若货币政策的手脚都被束缚，就会变得像是在侵犯主权了。”

围绕美方所重视的减少对日贸易逆差问题，甘利建议“美国可以将‘美国的强项’出口到日本”。甘利指出，美国产的页岩油若能出口到日本，对日本来说也可以保证能源的稳定供应，对双方都有好处。（完）