福岛一核安全壳开口部附近辐射最大每小时7.4希沃特

【共同社3月22日电】东京电力公司22日宣布，21日通过搭载有辐射计和摄像头的自动行走机器人对福岛第一核电站1号机组反应堆安全壳底部高活度核污水的调查结果显示，压力容器地基开口部分附近的4处测得的辐射量为每小时3.0至7.4希沃特。拍摄到建筑物和堆积物的照片也已公开，东电方面表示：“没有可判定为熔落核燃料（燃料碎片）的东西”。

据东电介绍，这4处包括开口部附近的3处和距离开口部较近的安全壳的壳壁1处。机器人从距安全壳底部地面0.9至1.6米的高处测量了辐射量。因建筑物和堆积物的影响，未能直接对地面的状况进行确认。

从图像可以看到安全壳的壳壁上安装的部件有些生锈，沙子样的堆积物下落堆积在底部。

东电负责人表示：“不能排除堆积物下方存在燃料碎片的可能性。希望通过对辐射量变化和图像的详细分析判断燃料碎片是否存在扩散。”

作业用脚手架上4处的空间辐射量为每小时8.2至10.0希沃特。机器人从脚手架上用线将辐射计和摄像头放下进行调查。据悉，将辐射计放入核污水后，辐射量短暂下降，但已经确认存在越靠近安全壳底部放射量越高的变化倾向。

水有遮挡辐射的作用，在水中离开一米辐射量就会下降到百分之一，因此可以判定靠近底部的位置应该有强辐射源，东电方面表示究竟是否是燃料碎片的影响还要“综合地进行判断”。（完）