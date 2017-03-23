话题：名古屋城木制天守阁复原工程预算案获通过

名古屋城木制天守阁复原工程预算案获通过 图为名古屋城木制天守阁复原效果图。图片由名古屋市提供。（图片不出售）（共同社）

【共同社3月23日电】名古屋市议会经济水道委员会22日以赞成多数表决通过了用于名古屋城天守阁木结构复原工程的约10亿日元（约合人民币6200万元）补充预算案。同时通过了以制定适当的收支计划为条件的附带决议。预计将在23日全体会议上正式通过。据文化厅透露，将战后用混凝土重建的天守阁恢复成木制的复原工程在日本全国尚属首例。

复原木制天守阁是名古屋市长河村隆之推行的一项重点工作，总耗资约500亿日元的大型项目将正式启动。根据现行计划，从2017年11月起天守阁将禁止入内。在得到文化厅许可后2019年3月起开始拆除，计划2022年12月完工。

河村在预算案通过后对媒体称：“名古屋的宝物得以复原。将重视议会的意见。”

据该市介绍，工程施工方为该市去年3月选定的优先谈判权单位竹中工务店（大阪市）。该市计划发行债券筹措资金，在不依靠税收的情况下以预计每年366万人次的门票收入用50年时间进行偿还。

该市去年6月向议会提交了预算案。完工时间原计划定在东京奥运会举行的2020年，但未能得到议会的理解，因而修改为2022年。议会中出现许多针对施工方的选定和收支预期的异议，三度继续审查。

附带决议要求市政府努力确保财源并向议会报告工程及合同内容等。

1945年空袭中烧毁的天守阁于1959年以钢筋混凝土结构得以重建。该建筑被指抗震强度不足，该市认为“在震度6强（日本标准）程度的地震中倒塌的危险性较高”。（完）