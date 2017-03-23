日政府内部多支持天皇退位后采用“上皇”称呼

【共同社3月23日电】据多名日本政府相关人士透露，有关天皇退位一事，政府内部22日对退位后的称呼采用“上皇”一词的呼声较高。当天重启的专家会议意见听取过程中，3名专家提出应采用“上皇”或其正式名称“太上天皇”的称呼，以及应考虑历史传统加以应对。也有方案提出将“上皇”作为正式称呼而非略称，政府将根据专家会议今后的讨论作出最终判断。

有关包括称呼等退位后的制度构建，政府将借专家会议重启之机全面展开协调。天皇退位后成为皇位第一顺位继承人的秋筱宫亲王的地位和待遇也将展开讨论，在听取专家会议最终建议后，政府将制定仅限一代天皇的特例法。

22日的意见听取中，专家就退位后的称呼纷纷发表意见，包括希望采用以往曾用过的“太上天皇”和“上皇”。对于“太上天皇”一词，政府内部有谨慎意见认为“包含了‘无上尊贵’的意思，会导致地位高于天皇”（首相官邸消息人士语），而“上皇”则得到不少支持意见。去年11月的专家意见听取中，也有人提出“前天皇”的方案，专家会议将在4月4日的下次会议上讨论。

政府相关人士称：“除上皇之外，未提出其他适当的称呼。”会议成员之一、东京大学名誉教授山内昌之在22日晚间的BS电视节目中暗示称，与太上天皇相比，上皇的称呼更合适。

对于将秋筱宫在法律上定位为“皇太子”还是新设“皇太弟”身份的讨论，专家意见出现分歧。《皇室典范》规定作为皇位第一顺位继承人的天皇之子为“皇太子”，因此身为皇太子胞弟的秋筱宫并不符合这一定义。对于生活费等待遇，政府已就让其享受等同于“皇太子”的待遇展开协调，是否进一步在法律上明确其地位成为焦点。

《皇室典范》并未规定天皇逝世以外情况的皇位继承，有关皇族范围的规定也不包括“退位后的天皇”。若视作皇族，有必要在法律中建立新的相关规定。但从减轻公务负担和避免权力二重化的角度出发，政府拟规定退位后不再继承皇位。

政府相关人士认为，建立相关制度“必须与宫内厅讨论”，政府内部可能也将加快协调步伐。（完）