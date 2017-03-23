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详讯：笼池称从安倍夫人处收到100万日元捐款

2017年03月23日

笼池称从安倍夫人处收到100万日元捐款

笼池称从安倍夫人处收到100万日元捐款

图为笼池泰典被传唤至参院预算委员会作证。摄于3月23日上午10点26分。（共同社）

　　【共同社3月23日电】日本参院预算委员会23日上午传唤已表明将辞去理事长之职的大阪市学校法人“森友学园”的笼池泰典（本名：康博）作证。笼池在证言中称，2015年从首相夫人安倍昭惠处收到据称是“来自安倍晋三”、装在信封中的100万日元（约合人民币6.2万元）捐款。他还称“确认是100万日元，放进保险柜，之后去了邮局”。安倍否认这一事实关系。有关政治家是否参与了国有土地出售一事，笼池表示“我认为应该是参与了”。

　　这是2012年4月围绕AIJ投资顾问的养老金消失问题在众参两院传唤证人后，近5年来国会首次传唤证人。

　　笼池在开头的证言中，就学园原计划建设小学的国有土地以低于市价8亿日元的价格出售给学园一事，称“对意料外的降价感到吃惊，不了解谈判的细节”。

　　有关小学设立计划，他表示“安倍及昭惠夫人、大阪府议会等很多人给予了理解，对此表示感谢”，并称“看到曾支持我们的人突然翻脸而去，我也很困惑为何会这样”。

　　笼池还透露最近收到昭惠夫人发来的“可以认为是要求封口的邮件”，呼吁称“希望不要采取壁虎断尾求生的做法，要传唤其他相关人士查明真相”。

　　经笼池宣誓等程序后开始作证。委员长山本一太进行了汇总询问。自民、民进、公明、共产、日本维新会、自由、无党派俱乐部等各党派与党团依次进行了询问。

　　众院预算委员会将于下午传唤。（完）

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