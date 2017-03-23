2016年日本网络攻击日均超千次 主要瞄准物联网

【共同社3月23日电】23日据日本警察厅的汇总获悉，为了对国内外网络攻击相关的通讯数据实施监测，警察厅联网传感器去年全年日均连接次数为1692.0次（较上年增加962.7次），创2010年现行统计方式启用以来的新高。据分析，主要原因是针对能够联网的家电等“物联网（IoT）”设备的攻击猛增。

海外发生了物联网设备感染名为“Mirai”的病毒后被利用，成为中转站将病毒发送至企业等的大规模网络攻击事件。警察厅为防止日本出现此类受害，呼吁采取修改密码、更新设备软件等应对措施。

警察厅在全国59个警察设施安装了传感器，24小时不间断监测网络攻击相关的通讯数据。与2015年的729.3次相比，去年增至2倍以上。

此外，含有病毒的“目标型邮件”攻击去年全年为4046起（增加218起），创2013年以来新高。其中8起可能造成信息外泄，山口大学、富山大学、经团联等遭到了攻击。

全国警方查获的网络犯罪共有8324起，较上年增加228起。警方接到的网络犯罪相关咨询为131,518起（增加3421起），均创历史新高。

关于网银非法转账造成的损失，去年降至16.87亿日元（约合人民币1亿元），减少了13.86亿日元。企业账户以及信用金库、信用组合的损失大幅减少。（完）