详讯2：笼池称从安倍夫人处收到100万日元捐款

日本参院传唤笼池作证 3月23日下午，笼池泰典结束在参院预算委员会的作证后躬身行礼。（共同社）

【共同社3月23日电】日本参院预算委员会23日上午传唤已表明将辞去理事长之职的大阪市学校法人“森友学园”的笼池泰典（本名：康博）作证。笼池在证言中称，2015年9月5日他从去演讲的首相夫人安倍昭惠处收到据称是“来自安倍晋三”的100万日元（约合人民币6.2万元）捐款。关于比市价低8亿日元出售给森友学园国有土地一事中是否有政治家参与，笼池称“我认为应该是参与了”。他还列举了自民党、日本维新会等3名政治家的名字，称在开设小学一事上曾向他们寻求帮助。

安倍对于捐款一事予以否定。官房长官菅义伟23日当天在记者会上也再次否定了捐款和封口等说法。

关于曾围绕小学的开设批准标准寻求帮助的议员，笼池列举了日本维新会总务会长东彻等人。

关于小学建设，笼池称“我没有拜托过安倍首相。但通过昭惠夫人商量过各种事”。关于国有土地定期借地合同的期限延长，他表示“曾打手机给昭惠夫人寻求帮忙”。但后来收到跟随昭惠夫人的政府职员发来的传真称“很难”。

关于昭惠夫人的捐款，笼池称“确认是100万日元，放进了保险柜，之后去了邮局”。他还提到最近收到昭惠夫人发来的“可以认为是要求封口的邮件”，介绍称其妻谆子和昭惠夫人的邮件往来在今年2月有22次左右，3月有十五六次。他还称给了昭惠夫人方面10万日元的演讲费。

关于学园原计划建设小学的国有土地价格，笼池称“对意料外的降价感到吃惊”，认为详细情况“应当去问财务省近畿财务局当时的理财局长”。笼池称在向自民党参议员鸿池祥肇寻求帮助时，“曾拜托其告知副首相兼财务相麻生太郎”，又称“我认为并没有被告知麻生”。他还称2016年1月曾向（防卫相稻田朋美的丈夫）稻田龙示律师的事务所进行了咨询。

关于工程承包合同中的建筑费与施工方所说的金额不一致，笼池以“可能会受到刑事起诉”为由拒绝作证。他还称财务省理财局长佐川宣寿的部下曾通过顾问律师要求笼池“躲藏10天”。

这是2012年4月以来国会首次传唤证人。（完）