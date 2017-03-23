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2017年03月23日 23時27分

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亚投行成员国及地区将增至70个超过亚行

2017年03月23日

　　【共同社北京、博鳌3月23日电】中国主导的国际金融机构亚洲基础设施投资银行（亚投行，AIIB）23日宣布，新批准了加拿大和香港等13个国家和地区的加入申请。成员国和地区由此达到70个，数量超过日美主导的亚洲开发银行（ADB）的67个成员国和地区。中国在国际金融界的影响力或将进一步增强。七国集团（G7）中未参加的只有日美两国。

　　亚投行新批准加入的还有比利时、匈牙利、爱尔兰、秘鲁、埃塞俄比亚等。这些国家和地区在经国内批准手续后将正式加入。成员国将不仅限亚洲地区，还扩大至包括欧洲、非洲和北美的全世界。

　　亚投行行长金立群此前透露称，新收到约30个国家的加入申请，预计成员国及地区总数将超过80个。亚投行宣传部门称，此次公布的是新加入的第一批名单，成员今后还可能进一步增加。

　　金立群发表评论称，来自全球的加入亚投行的热情是对我们努力的肯定，我们在把亚投行建立成国际机构取得了迅速进展。

　　亚投行6月16日至18日将在韩国济州岛举行第二次年度大会。

　　亚投行是从金融领域推进中国倡导的现代版丝绸之路经济圈构想“一带一路”的组织，2015年12月正式成立。（完）

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