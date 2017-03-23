焦点：外国留学生受日企欢迎 对独特求职方式“水土不服”

日本企业青睐留学生 3月10日，人才派遣公司保圣那在东京都千代田区举行留学生专场企业联合说明会。（共同社）

【共同社3月23日电】为弥补人手不足或为开展海外业务确保人才，日本企业争夺在国内大学等学习的优秀外国留学生的竞争日益激烈。在经济持续增长的亚洲等地寻找活路加紧实现全球化的企业纷纷向留学生抛出橄榄枝。尽管许多留学生都希望在技术实力强的日本企业工作，但独特的求职方式也令一些人“水土不服”。

▽战力

“留学生是宝贵的战力”。在大型人才派遣公司保圣那（PASONA）本月在东京举办的面向留学生的企业联合说明会上，某医疗器械巨头的人事主管如是说。

在说明会的两天中，共有32家企业和来自东盟（ASEAN）成员国等地的留学生约1900人参加。近半数企业是首次参展。

该医疗器械巨头的负责人表示“公司有不少与海外法律相关的业务，员工需要精通那些地方的语言”。然而，这几年计划人数总是招不满，今年该公司打算增加留学生招聘活动的参加次数。

▽大幅增加

据就业信息公司DISCO（东京）开展的全国企业留学生录用状况调查显示，受访企业预计将录用留学生的比例从2014年度的48.4%大幅增加到了2017年度的59.8%。

某大型金融机构的人事主管强调：“如果没有留学生的多种多样的价值观，将无法在将来的时代胜出。”该公司每年都会招聘数十名留学生，与日本的应届生一视同仁地分配至国内各分支机构，之后再根据各人的长处和适应性安排合适的工作。

在说明会上，不少企业都将新员工的高稳定性及完善的福利待遇作为吸引留学生的重要手段。

▽疑问

一名来自中国大陆的文京学院大三女生（21岁）表示，虽然父母希望她在中国就业，但“日本企业比中国企业感觉更加稳定和可靠。终身雇用也很有吸引力。希望能在日本工作。”

多数日本企业都对应届生采取统一录用的方式。根据经团联的指导方针，企业可从3月起召开说明会，面试等的选拔将从6月开始。学生须提交简历，接受适应性检查和面试。为了评判学生是否符合企业文化及能否作为储备干部，企业往往会通过多次面试谨慎地做出评估。

不过，这样的方式也使首次在日本求职的该女生感到无所适从，她不明白“为何需要反复面试？”

去年9月从早稻田大学研究生院硕士毕业的台湾留学生张宏宇（28岁）也称：“如果是海外企业，只要在网上申请可以马上面试，但是日本不是这样。求职时间也拉得很长”。即便如此，他仍然表示“想在异文化中发起挑战。希望能在日本的汽车相关企业工作”。（完）