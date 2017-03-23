侧记：笼池细述从安倍夫人处获得捐款场景

笼池细述从安倍夫人处获得捐款场景 3月23日上午10点22分，笼池泰典被传唤至参院预算委员会回答提问。（共同社）

【共同社3月23日电】大阪市学校法人“森友学园”的笼池泰典23日被传唤至参院预算委员会作证时详细描述了2015年9月5日从首相夫人安倍昭惠处收到100万日元（约合人民币6.2万元）捐款的场景。他称昭惠夫人在为演讲前往学园经营的幼儿园时说“来自安倍晋三”，将信封交给笼池。笼池强调“这是非常荣幸的事，所以记得很清楚”。

据笼池称，昭惠夫人捐赠是在演讲前休息的园长室。昭惠夫人要求随从回避。笼池和她两个人的情况下从包中取出信封，表示“请收下”。笼池接收时表示“这样可以吗？”当时他看到信封中装的是钱。笼池前往办公室，将之交给副园长。之后确认里面有100万日元，并放进保险柜。

过了几天，学园方面的员工前去邮局汇款，汇款栏写的是“安倍晋三”。但后又遵从会计师的意见，最终修改为“学校法人森友学园”。

笼池表示，昭惠夫人总共来过幼儿园3次。

有关捐款，首相安倍晋三予以全面否认，也否认夫人昭惠捐款。

笼池还表示，昭惠夫人一度担任学园计划建设的小学的名誉校长，认为这提高了有助于开设小学的社会信用。他表示愿意公开昭惠夫人和笼池妻子交流的邮件，并表示“希望不要采取壁虎断尾求生的做法，要传唤其他相关人士查明真相”。（完）