东芝若将半导体业务出售给中国企业或被日本政府叫停

【共同社3月23日电】23日获悉，如果处于经营重组期的东芝公司将半导体业务出售给中国大陆或台湾企业，日本政府考虑依据《外汇及外国贸易法》（简称外汇法）建议停止交易或重新考虑，并已开始对此展开探讨。此举旨在防止数据保护等不仅对民间企业而且在安全保障方面也很重要的技术流失。

但是东芝为弥补在美国核电业务中的巨额亏损，希望以尽量高的价格出售半导体业务，对可能限制出售对象的政府动向感到警惕。

外汇法是在海外企业和投资者收购与安全保障有关的国内业务时，有义务事先接受政府审查。2008年，一家有英国背景的基金准备增持电源开发公司（J-POWER）的股份时，日本政府以“可能会给电力的稳定供应带来影响”为由叫停了该项交易。

日本官房长官菅义伟23日在记者会上表示，东芝的半导体业务从维持就业和信息管理的角度来看十分重要，并就外国资本的进入表示：“这是公司需充分考虑后进行判断的问题。”

日本经济产业相世耕弘成22日在参院经济产业委员会会议上指出，东芝的半导体技术被企业等的数据中心使用时，有必要考虑使其不引发破坏数据等攻击。

预计约有10家公司将参加东芝半导体业务的招标。美国硬盘巨头西部数据公司、韩国半导体巨头SK海力士有意参加。将夏普收归旗下的台湾鸿海精密工业公司和来自中国的企业也可能投标。在日本方面，有人呼吁日本政策投资银行、半官方基金产业革新机构等参加投标。

因鸿海等台湾企业的主要工厂设置在中国大陆，日本政府相关人士之间持有较强的警惕情绪。（完）