关注：安倍夫人言行被指轻率 专家呼吁其亲自解释

【共同社3月23日电】“曾打手机（给昭惠夫人）寻求帮忙”，“收到了可以认为是要求封口的邮件”。“森友学园”的笼池泰典23日在国会作证时多次提及首相夫人安倍昭惠的名字。安倍晋三首相方面否认包括通过昭惠夫人捐款100万日元（约合人民币6.2万元）等，然而专家指出：“给人的印象是和笼池夫妇关系亲密。昭惠夫人应当亲自说明个中缘由。”

“给社会造成了骚动”。在推崇教育敕语的幼儿园演讲，担任计划建校的小学的名誉校长。昭惠夫人21日在演讲会上，考虑到与森友学园相关的一系列问题这样说道。数日前，安倍本人刚刚透露其夫人进入3月后仍然和笼池的妻子有邮件往来的事实。但安倍夫人自己在演讲会上没有具体谈及这些行为，只是表示“为了国家、社会、弱势群体以及世界和平，每天都在努力着，甚至没有休息”。

昭惠夫人呼吁慎用核能，作为“家庭内在野党”展现出影响力。政治分析师伊藤惇夫严厉地表示“虽然被说是自由奔放，但这次是轻率了。在可以说是私人企业的森友学园想创建小学时出任名誉校长是缺乏考虑”。

在国会等场合也有围绕首相夫人属公职身份还是私人身份的讨论，伊藤称：“毫无疑问是‘公职地位’，围绕创建小学，对各个方面施加了影响，被国会传唤作证也不奇怪。举行记者会也是需要的。”

精神科医生香山理香评论称：“看不到（昭惠夫人）深入考虑自身言行的影响力以及一贯性。比起信念、信条，似乎是更重视感受的人。”

运营学园的幼儿园要求儿童背诵教育敕语。昭惠夫人在该幼儿园做过演讲。香山推测称：“或许（她）并未重视教育敕语在历史上的定位，而仅仅是觉得‘说的东西是好的’。”同时称：“对于学园怀有怎样的感情，或者没有什么特别的感情。想听听本人的解释。”（完）