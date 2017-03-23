独家：东京海上日动免费提供84万条访日游客信息分析结果

【共同社3月23日电】东京海上日动火灾保险公司23日透露，该公司对约84万条访日外国游客发布在“推特”和“微博”的内容进行了调查和分析，并将于3月下旬向有兴趣的所有地方政府和商工会议所无偿提供这些数据。据悉，此举旨在充分利用访日游客的愿望和行动数据，使日本各地更有针对性地吸引游客。该公司还可以基于数据提供建议。24日将正式对外宣布这一消息。

该公司社长北泽利文（63岁）对共同社强调称，“通过数据分析发现，全国各地有很多日本人没有注意到的魅力。如果将各地有魅力的地方连起来打造观光路线，我想访日游客会进一步增加。希望数据得到有效利用。”

东京海上日动联手电通公司和NTT数据公司，从2015年11月至2016年10月发布在推特和微博的总共2300多亿条信息中，抽取了被认为是访日外国游客发布的内容。随后对约74万条英语信息和约10万条中文信息进行了分析。

据该公司介绍称，从数据中可以获知各地不为人知但受到游客好评的场所，还能了解各国游客在各地喜爱的料理，这些信息将成为地方政府和商工会议所制定招揽游客策略和观光路线的一大参考。该公司计划提供反映整体倾向的数据和各都道府县的详细数据。

此外，中文信息中涉及“购物”的内容较少，仅占2%，“观光”占49%，“体验”占33%，是排名最高的两项。从数据中可以看出中国游客的兴趣开始从“爆买”转向体验型旅游。

东京海上日动在各都道府县的分公司将受理数据的申请。（完）