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绑架受害者家属会发表声明要求年内救出受害者

2017年03月23日

绑架受害者家属会发表声明要求年内救出受害者

绑架受害者家属会发表声明要求年内救出受害者

3月23日下午，朝鲜绑架日本人问题受害者家属会在即将迎来成立20年之际召开记者会。受害人家属横田早纪江（中）出席了记者会。（共同社）

　　【共同社3月23日电】朝鲜绑架日本人问题受害者家属会与支援团体23日在国会内召开记者会，发表声明称“2002年救回了5名受害者，但之后1人也没有救回。懊悔和遗憾之情无以言表”，要求日本政府今年内使所有受害者返回日本。家属会25日将迎来成立20年。

　　出席记者会的田口八重子（失踪时22岁）的哥哥，同时也是家属会代表的饭冢繁雄（78岁）痛心地称：“成立以来20年，绑架发生以来40年，为什么得不到救助，想要问问这是谁的责任。”

　　饭冢就成员年事渐高强调称：“做好了心理准备只要还能动就会继续担任代表，不能放弃救出行动。”增元留美子（失踪时24岁）的弟弟增元照明（61岁）流着泪说道：“已经过去20年了，什么也没有，十分遗憾。对姐姐只能说对不起。”

　　横田早纪江（81岁）提及长女横田惠，呼吁称：“今天可能也在喊着‘想要回日本’，13岁（被绑架），到今年已经52岁了，她有着怎样的心境，希望大家都试着想象一下。”

　　跨党派“绑架救出议员联盟”的干部也出席了记者会。会长平沼赳夫表示：“希望为解决问题竭尽全力。”（完）

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