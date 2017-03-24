详讯：昭惠夫人随从插手土地问题 官房长官否认影响

昭惠夫人随从插手土地问题 3月23日傍晚，日本首相安倍晋三出席关于月度经济报告等的相关阁僚会议之后驻足回应记者的提问。（共同社）

【共同社3月23日电】日本官房长官菅义伟在23日的记者会上，就有关大阪市学校法人“森友学园”收购国有土地一事，公布了2015年首相夫人安倍昭惠的政府随从人员针对已表示将辞去理事长之职的笼池泰典（本名：康博）的询问做出答复的一份传真。传真中就国有土地问题明确写到向财务省询问并将结果向昭惠夫人进行了汇报。笼池当天在众院预算委员会作证称，在夫人随从的推动下“事情有了进展”。菅义伟则否认昭惠夫人插手和向财务省询问的影响。

围绕森友学园以比评估额低8亿日元收购计划建设小学的国有土地一事，昭惠夫人一方的插手浮出水面。安倍晋三2月在国会答辩时曾表示：“如果我、妻子或（自己的）事务所参与，将辞去首相和国会议员的职务。”在野党准备加大追究力度。

笼池说明称，传真是直接请求昭惠夫人后得到的结果，日期为2015年11月15日。民进党的枝野幸男指出，这是与安倍晋三首相的说明不同的重大证词，并质问他“如果传真是伪造、窜改的话，将被追究伪证罪。没有问题吗？”笼池则作证称：“没有问题。”

公布的传真显示，昭惠夫人的随从谷查惠子就定期借地权的合同期限延长等表示：“现在似乎无法满足你的愿望，但我方也会继续关心事态的发展。”

笼池将昭惠夫人定位为“政治家性质”的基础上，称“（谷查惠子）多少给我推动了财务省。我想可以认为像生活垃圾扔出之后，事态急转直下取得进展的样子。”

菅义伟就传真强调称：“夫人完全没有插手传真内容。而且一口拒绝了（笼池的要求）。完全是没有答应。”但承认随从在回答之前曾向昭惠夫人汇报。安倍在官邸对媒体表示：“正如已经回答的那样。官房长官也进行了说明。”

民进党党首莲舫在会见记者时表示：“首相夫人插手其中，居间斡旋的可能性浮出水面。”要求传唤昭惠夫人作证。共产党还主张传唤大阪府知事松井一郎作证。

针对笼池从昭惠夫人处收到100万日元捐款时只有两人在场的证词，菅义伟否定称：“没有一对一的情况。”（完）