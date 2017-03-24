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2017年03月24日 05時00分

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日美将于下月18日在东京举行高层经济对话首次会议

2017年03月24日

　　【共同社3月23日电】日美两国政府23日基本决定于下月18日在东京举行分别由日本副首相兼财务相麻生太郎和美国副总统彭斯挂帅的“高层经济对话”首次会议。此次会议旨在配合彭斯访问亚洲各国的行程，在经济领域展现日美合作路线。

　　日本首相安倍晋三和美国总统特朗普在2月的会谈中决定建立经济对话机制。麻生和彭斯将作为负责人，对基建投资等的合作、贸易和投资规则以及宏观经济政策这三个领域展开磋商。

　　配合首次会议的举行，安倍计划于18日主持午餐会招待彭斯。彭斯正在就19日出席在东京举行的日美经济人士联席会议，并出席在京都迎宾馆举行的欢迎活动展开协调。为了使会议时间更为充裕，日本政府正在与美方协商邀请彭斯17日来日。

　　由于美国政府的部长人事推迟敲定，预计经济对话的首次会议将不会进行深入沟通。对于力图强化两国合作关系的日本，美方会否在汽车和农业等个别领域对日本提出苛刻要求成为焦点。（完）

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