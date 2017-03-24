详讯：特朗普正式宣布提名哈格蒂出任驻日大使

【共同社华盛顿3月24日电】美国总统特朗普23日正式宣布提名亲日派企业家威廉･哈格蒂（57岁）出任新任驻日大使。哈格蒂在政权交接小组中担任部长级人事等工作，被认为深得特朗普信任。此项提名已获得日本政府的首肯。哈格蒂曾在东京工作，日本政府相关人士看好“这项人事任命将有助于增进日美双边关系”。

预计经参议院批准后，哈格蒂将接替奥巴马政府第二届任期时的卡罗琳･肯尼迪，正式出任美国驻日大使。日本作为美国的盟国又是主要贸易伙伴国，他将成为构建两国关系的关键人物。

特朗普政府准备要求日本购买更多美国商品。此外，两国还面临着驻日美军普天间机场（位于冲绳县宜野湾市）搬迁等悬而未决的问题，哈格蒂或将不得不面临高难度的谈判局面。

哈格蒂的外交手腕尚是个未知数，但有外交消息人士对其给予肯定称在民间与政府中积累了“丰富的实际工作经验”。

哈格蒂出生于南部田纳西州。1990年前后在大型咨询公司“波士顿咨询公司”任职期间曾在东京生活过三年，负责日本及其他亚洲地区客户的应对工作。

老布什执政时期，哈格蒂曾在白宫担任负责贸易与财务、国防等工作的职员。此后，他以创始人身份成立了总部位于田纳西州首府纳什维尔与中部城市芝加哥的投资公司并取得了成功。（完）