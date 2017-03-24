日本政府IR建设推进总部开始运作

【共同社3月24日电】为引进以赌场为中心的综合度假区（IR），探讨具体措施的日本政府“IR建设推进总部”（总部长为首相安倍晋三）24日开始运作。今后将正式开始制定规定赌场运营标准的实施法案，力争在预计秋季举行的临时国会上提交。最快将于4月上旬召开首次会议。

在外界强烈担忧赌瘾问题等的情况下，入场限制及防止犯罪对策成为焦点。去年年底实施的IR建设推进法为确定观光、地区振兴理念的“基本法”，实际的制度设计将在力争约一年以内提交的实施法案中进行。

IR设想由访日外国游客使用，日本人的入场限制及入场费将成为很大的课题。此外，推进总部还将探讨排除黑社会组织相关人员及洗黑钱措施、青少年保护的具体措施。为管制相关商家，还将探讨在内阁府外设的“赌场管理委员会”如何展开工作。

推进总部下还将设立赌瘾对策及观光相关专家构成的推进会议。总部事务局将以国土交通省、财务省、警察厅、厚生劳动省为中心部署各省厅的约50人。

有关赌瘾对策，政府将根据近期的扒金库及公营赌博场所的实际情况调查结果另行讨论。今后将与执政党协调，探讨法制化的必要性，在实施法案提交前向本届国会提交的做法也在考虑范围内。

IR的候选地接受地方政府的申请，随后由中央政府认定，选定方法也将在今后确定。（完）