日防卫相称傍晚下令南苏丹PKO陆自部队撤回计划

【共同社3月24日电】日本防卫相稻田朋美24日在记者会上表示，将在当天傍晚的干部会议后下令撤回目前派往南苏丹执行联合国维和行动（PKO）的陆上自卫队部队。稻田计划在派遣部队铺设道路等工作结束的5月底前后撤回。政府还在内阁会议决定修改派遣部队实施计划，将派遣期限从本月底延长2个月至5月底。撤回后，派遣自卫队部队形式的PKO活动将全部结束。

围绕南苏丹PKO活动，日本政府去年11月经内阁会议敲定了新增安全保障相关法解禁的“驰援护卫”新任务，但新任务尚未开展部队就将面临撤回。稻田在记者会上表示，“在队员平安回国并回到家人身边之前将确保他们的安全。”

根据内阁决议，有别于自卫队部队派赴当地的“联合国南苏丹特派团”（UNMISS）司令部人员和联络协调人员的派遣期限延长至2018年2月底。为让撤回工作顺利展开，日本政府还决定增派2架运输机。在内阁会议前也召开了国际安全保障会议（NSC）的9大臣会议，确认将撤回部队。

日本首相安倍晋三本月10日向媒体宣布了撤回部队的计划。他在13日的参院预算委员会会议上就撤回原因强调称：“治安恶化并非原因。是认为相关工作能够告一段落的政策判断。”

日本政府决定提供粮食援助等2600万美元的紧急无偿资金援助，用于改善包括南苏丹在内的非洲和中东6国的饥荒问题，未来将在人道主义援助领域继续做出贡献。

在南苏丹PKO相关事宜上，此前防卫省在声称部队日报“已经销毁”之后又发现在统合幕僚监部保存有相关数据。之后又查明陆上自卫队内部也有保存，为此防卫监察总部正展开特别防卫监察。（完）