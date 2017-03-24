宫城县因禽流感扑杀22万只鸡 千叶县扑杀6万只
2017年03月24日
【共同社3月24日电】日本宫城县24日宣布，在对该县栗原市一家养鸡场21日以后死亡的鸡的基因检查中检出了H5型高致病性禽流感病毒，已开始对22万只鸡进行扑杀。力争最晚到27日清晨将所有扑杀的鸡进行掩埋。千叶县旭市的养鸡场也在基因检查中确认感染了H5型病毒，已开始对饲养的6.8万只进行扑杀。
宫城县24日清晨在县厅设立对策总部，并要求派遣自卫队。队员和该县职员将参与处理工作。养鸡场周边方圆3公里以内为蛋和鸡的移动限制区域，方圆3～10公里范围为搬出限制区域，禁止向区域外运出可能有问题的产品。
农相山本有二24日在记者会上表示“初期应对最为重要，正尽全力扑杀”，表明了将与宫城和千叶两县紧密合作的想法。
在确认感染的栗原市的养鸡场，当天还下着雪，身穿白色防护服的县职员进出鸡舍进行处理。附近的地面被为消毒喷洒的药物和雪染成白色。另外还使用了3台挖掘机，挖掘可能用于掩埋鸡的大型洞穴。
据宫城县称，该养鸡场中，特定的鸡舍21～23日3天内共有96只鸡死亡，23日的简易检查中6只出现阳性反应。
旭市的养鸡场21～23日共发现有118只死亡。（完）