宫城县因禽流感扑杀22万只鸡 千叶县扑杀6万只

宫城县因禽流感扑杀22万只鸡 3月24日，宫城县栗原市的养鸡场确认高致病性禽流感病毒的感染后由相关人员进行扑杀等处理。摄于当天早晨。（共同社）

【共同社3月24日电】日本宫城县24日宣布，在对该县栗原市一家养鸡场21日以后死亡的鸡的基因检查中检出了H5型高致病性禽流感病毒，已开始对22万只鸡进行扑杀。力争最晚到27日清晨将所有扑杀的鸡进行掩埋。千叶县旭市的养鸡场也在基因检查中确认感染了H5型病毒，已开始对饲养的6.8万只进行扑杀。

宫城县24日清晨在县厅设立对策总部，并要求派遣自卫队。队员和该县职员将参与处理工作。养鸡场周边方圆3公里以内为蛋和鸡的移动限制区域，方圆3～10公里范围为搬出限制区域，禁止向区域外运出可能有问题的产品。

农相山本有二24日在记者会上表示“初期应对最为重要，正尽全力扑杀”，表明了将与宫城和千叶两县紧密合作的想法。

在确认感染的栗原市的养鸡场，当天还下着雪，身穿白色防护服的县职员进出鸡舍进行处理。附近的地面被为消毒喷洒的药物和雪染成白色。另外还使用了3台挖掘机，挖掘可能用于掩埋鸡的大型洞穴。

据宫城县称，该养鸡场中，特定的鸡舍21～23日3天内共有96只鸡死亡，23日的简易检查中6只出现阳性反应。

旭市的养鸡场21～23日共发现有118只死亡。（完）