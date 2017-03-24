安倍夫人公开与笼池妻子邮件记录 称不记得捐款

【共同社3月24日电】24日获悉，日本首相夫人安倍昭惠针对“森友学园”的笼池泰典提出的100万日元（约合人民币6.2万元）捐款一事表示“不记得此事”，并于敲定传唤笼池在国会作证的3月16日向笼池的妻子发邮件确认相关真相。据悉，笼池的妻子并未回复邮件。自民党参议员西田昌司根据从昭惠夫人处获得的邮件记录，将双方的对话汇总成了资料。

昭惠夫人于2月28日向笼池的妻子发送邮件，称对收受演讲费没有印象，表示“如果我收过的话能否告诉我一下呢？”笼池的妻子回复称“实在太过分了”。昭惠夫人在邮件中写道：“真的没有印象了，其他的演讲等都是通过汇款、或存入银行委托税理士事务所来管理的。”

2月25日，笼池的妻子在邮件中说有人要我们把贴在森友学园旗下幼儿园的昭惠夫人的照片取下来。昭惠夫人回信道：“有很多事必须当心。估计是说必须小心谨慎，以免我参与被人怀疑暗中有些什么。”

笼池本月23日作被传唤至国会作证时表示，接到了来自昭惠夫人类似要求封口的邮件。这应该指的就是上述的邮件内容。

昭惠夫人2月21日对森友学园建造小学而低价购入的国有土地价格一度未对外公开一事发邮件称：“为何不公开？还是不要作引人怀疑的事比较好。”

在自民党和民进党就传唤笼池到国会作证一事达成共识的3月16日，笼池的妻子发邮件称“小学停建，幼儿园破产”、“如果你们动用权力，我们会死”。昭惠夫人回复称“我也不知道该怎么办，并没有动用权力”。

自民党在24日的参院预算委员会理事会上以文件形式分发了邮件对话记录，要求在预算委员会审议时作为证据出示。民进党以可能存在恣意的内容为由并未同意。（完）