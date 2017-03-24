安倍认为昭惠夫人随从并未不当插手土地问题

【共同社3月24日电】有关大阪市学校法人“森友学园”收购国有土地问题，日本首相安倍晋三24日在参院预算委员会会议上表示，夫人昭惠的政府随从人员向财务省询问并通过传真答复已表明将辞去理事长一职的笼池泰典不属于不当插手。此外，安倍还否认笼池收到100万日元（约合人民币6.2万元）捐款的证词，予以了全面反驳。民进、共产、自由与社民4个在野党召开国会对策委员长会议，就要求传唤昭惠夫人、大阪府知事松井一郎等作证达成一致。

安倍就昭惠夫人随从人员的行为表示，“是关于制度上与法律上怎样规定的询问，完全不属于委托或插手，当然也非不当施压。”此外安倍还解释称，“不是将责任强加于该随从人员，当然她也未擅作主张。”

关于23日笼池在国会作证时的发言，安倍称“关于100万日元（捐款）的问题，笼池罗列了密室进行等无法反证的情况，陈述内容与事实相悖，对此实感遗憾”。关于笼池提及收到昭惠夫人所发“可以认为是要求封口的邮件”，安倍指责道“感到极为遗憾，简直充满恶意”。

此外从自民党参议员西田昌司根据昭惠夫人提供的记录汇总的资料中获悉，昭惠夫人曾通过邮件向笼池妻子谆子确认，称“不记得”收过演讲费。

官房长官菅义伟在记者会上就要求传唤昭惠夫人作证一事认为没有必要，称“首相已作出详尽说明”。菅义伟还表示，对于公开昭惠夫人与学园方面邮件等“力所能及的事将全力配合”。菅义伟在预算委员会会议上透露约一周前拿到了随从人员的传真，并就未对其手机号码等进行处理而公布的做法道歉称“考虑不周”。

菅义伟还强调，与森友学园展开购地谈判的时任财务省理财局局长、现国税厅长官迫田英典以及时任近畿财务局局长、现财务省国际局局长武内良树作为知情人被请到国会作证，均没有政治家或秘书咨询，没有政治上的考量。

安倍还指出，“没有具体政治家干预国有土地低价收购与小学设立审批一事变得明确。”谈及小学教学楼建设费金额不同的3份工程承包合同，安倍表示“（笼池）以可能会受到刑事起诉为由多次拒绝作证，使得真相无法查明，令人深感遗憾。”安倍是在对西田与民进党议员福山哲郎的提问答辩时发表上述言论的。（完）