文科省公布教科书审查结果 首批《道德》教材全部合格

【共同社3月24日电】日本文部科学省24日公布了对2018年度起使用的教科书的审查结果。成为教学科目后首次编撰的小学《道德》教科书8家出版社申请的24种全部合格，其中全部加入了有关欺凌的内容。主要供高中二年级使用的教科书也全部合格，但有审查意见要求就2015年通过的安全保障相关法对解禁集体自卫权的“武力行使新三大条件”做出详细说明，以及在近现代史及领土问题上写明政府见解等，要求教科书遵循政府立场的倾向仍在持续。

在《道德》教科书方面，被多家出版社收录的文章共有113篇，包括目前使用的文科省编撰的副读本《我们的道德》中的文章。其中8篇被所有8家出版社采用等，内容方面存在相似之处。

根据文科省提出的“思考和讨论道德”的目标，各出版社在教科书中让学生对自己的想法进行总结。另一方面，针对上述教科书的意见共有244条，主要是指出其中没有涉及学习指导要领规定的学习内容。

关于将道德科目化的契机之一“欺凌”问题，24种教科书中有20种使用了“欺凌”一词。有的让学生分饰排斥他人者、被排斥者以及旁观者，通过角色扮演思考这一问题，但审查意见认为这样做“欠考虑”，该教科书之后增加了要求学生互换角色的记述。

对于高中《公民》等教科书，关于安倍政府内阁会议决定解禁的集体自卫权共有6条审查意见。均以对武力行使新三大条件的说明不充分为由要求修改，包括增加“我国的存亡危机事态”等具体记述。文科省表示“这是法律制度，有必要向学生做出明确说明”。

根据2014年1月修改的要求尊重政府见解等的新审查标准提出的意见共有11条，涉及高中《日本史》等。对于提及“南京事件”（南京大屠杀）死者人数、关东大地震时被杀害的朝鲜人人数的教科书，因审查意见认为“没有写明不存在统一见解”，教科书追加了“人数不确定”等记述。在战后补偿方面也追加了“国家间已解决”的政府见解。

在领土问题方面，提及竹岛（韩国称独岛）及尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）的全部8种《公民》教科书均写明是日本的“固有领土”。写入“中国主张（对尖阁诸岛）拥有主权”的教科书根据审查意见，增加了不存在领土问题这一政府立场的表述。（完）