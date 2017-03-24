侧记：日本史所有教科书均写进领土问题

【共同社3月24日电】日本此次审查通过的高中教科书中，不仅地理和政治经济，包括共8种日本史教材也均将竹岛（韩国称独岛）和尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）称为日本领土。有关领土的审查意见超过20条，要求介绍政府立场的修改引人注目。对于“南京事件”（南京大屠杀）的遇难人数，根据近现代史研究中无统一说法时要求写明的新审查标准，提出了相关审查意见。

数研出版的政治经济教科书中，原本名为“有关日本领土的问题”的栏目标题被修改为“有关日本固有领土的问题”。2014年1月修改的学习指导要领解说书中明确将竹岛和尖阁诸岛称为“我国固有领土”，此次的修改是对上述内容的反映，文部科学省介绍称“有必要写明在历史上是日本的领土”。

此外有审查意见认为，部分教科书中有关被其他国家非法占据以及日本正努力和平解决问题的表述不够充分。

另一方面，有关南京大屠杀，继现行版本之后，所有的世界史和日本史均有提及。在观点存在分歧的遇难人数上，东京书籍出版的《日本史B》中原本写道“在日本存在数万到十数万人以上等说法，中国政府主张有30万人以上”，根据审查意见修改后增加了“尚无统一见解”的说明。（完）