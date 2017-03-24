详讯：日央行行长强调维持宽松政策不上调利率目标

【共同社3月24日电】日本央行行长黑田东彦24日在东京发表演讲，就今后的货币政策表示“不会随着海外长期利率的上升而上调（国内）长期利率的操作目标”，强调将继续实施现行压低长期利率的货币宽松政策。

黑田认为，外界对美国经济在特朗普政府积极经济政策影响下将加速增长的期待感使美国经济大幅恢复。市场上有观点认为，如果美国为防止经济过热而继续加息，欲将利率控制在较低水平的日本央行的政策运营将面临困难。

黑田认为距离实现央行提出的2%通胀目标依然遥远，“没有理由收紧货币宽松”，否认了市场上有关不远的将来会上调利率目标的猜测。他表示去年9月起实施的利率操作“正在顺利发挥作用”，对于当前的宽松政策，他自我肯定称“这是现阶段所能想到的最佳机制”。

黑田分析称，全球经济“2016年上半期触底”，增长势头在切实恢复。但关于日本物价与经济形势的预期，黑田解释称两者低于预想的风险更大。透露出对提出保护主义政策的美国政府在政策运营上存在不确定性的警惕。

央行本月16日召开的货币政策会议上决定维持现行货币宽松政策，即维持短期利率在负0.1%、长期利率在0%左右。（完）