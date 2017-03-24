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冲绳知事称将出席反对基地搬迁的边野古集会

2017年03月24日

冲绳知事称将出席反对基地搬迁的边野古集会

冲绳知事称将出席反对基地搬迁的边野古集会

冲绳县知事翁长雄志3月24日在共同社举行演讲。（共同社）

　　【共同社3月24日电】冲绳县知事翁长雄志24日表明将出席25日举行的反对美军普天间机场（位于宜野湾市）搬迁至该县名护市边野古的当地集会。这是其2014年就任以来首次出席边野古的集会。翁长称“这是采取一切手段阻止（搬迁至）边野古的第一步”。翁长在东京举行的共同社加盟社论说研究会上作了演讲。

　　关于3月底到期的“岩礁粉碎许可”，翁长原计划根据知事权限不再批准以阻止搬迁，但中央政府称不重新申请而是继续施工，翁长指出如出现这种情况“（为在法庭抗争）必须办理各种手续”。还表示包括其他的知事权限在内，“必须合法地阻止搬迁，将切实审查”。

　　关于政府作为无需重新申请依据的水产厅出示的见解，翁长批判称“180度颠覆了此前的想法”，表示“在对国家推进的工程无法提出异议的情况下，只有冲绳县在呼吁是没用的”，呼吁全国舆论给予支持。

　　翁长称美军用地租金等基地相关收入在县民总收入中占比仅为数个百分点，但利用基地旧址将产生很大的经济效益，强调“基地是阻碍经济发展的最大原因”。还说明称，认为“冲绳在靠基地吃饭，所以保留基地，享受国家的振兴政策就行”的意见是一种误解。（完）

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